Катарський коментатор осоромився, переплутавши Україну та Росію

Катарський коментатор, який працює на товариському турнірі, припустився кумедної помилки, переплутавши Україну з Росією під час відповіді на запитання про свій улюблений російський клуб.

"Улюблений російський клуб?" Динамо "Київ", – опублікував відео з відповіддю колеги російський коментатор Ярослав Кулємін у себе в Twitter.

Катарський коментатор

Варто зазначити, що в катарському місті Доха відбувається товариський турнір під назвою Кубок Паріматч Прем'єр, учасниками якого стали три клуби з РПЛ – "Ростов", "Локомотив" і "Спартак" – і сербський "Партизан". Це третій розіграш турніру, який у 2020 році триває з 1 до 9 лютого.

Як повідомляв OBOZREVATEL, організатори церемонії вручення "Золотого м'яча-2019" зганьбилися на тему Росії та України.

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