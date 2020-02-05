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7 лютого • оновлено в 09:36
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Катарський коментатор осоромився, переплутавши Україну та Росію

3.6т
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Катарський коментатор, який працює на товариському турнірі, припустився кумедної помилки, переплутавши Україну з Росією під час відповіді на запитання про свій улюблений російський клуб.

"Улюблений російський клуб?" Динамо "Київ", – опублікував відео з відповіддю колеги російський коментатор Ярослав Кулємін у себе в Twitter.

Катарський коментатор

Катарський коментатор

Варто зазначити, що в катарському місті Доха відбувається товариський турнір під назвою Кубок Паріматч Прем'єр, учасниками якого стали три клуби з РПЛ – "Ростов", "Локомотив" і "Спартак" – і сербський "Партизан". Це третій розіграш турніру, який у 2020 році триває з 1 до 9 лютого.

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ФК Партизан ФК Ростов ФК Локомотив Москва Спартак Москва ФК Динамо Київ
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Ибрагимов Золтан
Ибрагимов Золтан
А просто команд как спартака локо и зенита вообще в первый раз слышат...там же одни инвалиды играют...а киевлян знают еще с 70 годов как одну из лучших команд мира,ну тогда были в империи СССР
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Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
Украина где то есть но где ни кто не знает)))))
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hunt andres
hunt andres
Все логично. Это на подкорке у люлей во всем мире)
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