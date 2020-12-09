Катар зіграє в європейському відборі на ЧС-2022 з футболу

Збірна Катару буде готуватися до свого першого чемпіонату світу з футболу, граючи товариські матчі проти команд, які потрапили в групу A відбору на ЧС-2022.

Як повідомляє видання The Guardian, господарі чемпіонату проведуть по два контрольних поєдинки з Португалією, Сербією, Ірландією, Люксембургом і Азербайджаном, але результати цих зустрічей ніяк не вплинуть на турнірне становище. Швидше за все, ці матчі будуть зіграні на нейтральних полях у Європі.

Цю інформацію підтвердив представник УЄФА, сказавши, що організація самостійно запросила Катар для участі в європейській кваліфікації.

Відзначається, що раніше подібна практика вже використовувалася перед чемпіонатом Європи 2016 року у Франції. Тоді господарі турніру також проводили контрольні поєдинки проти команд однієї з відбіркових груп.

Нагадаємо, що чемпіонат світу в Катарі пройде з 21 листопада по 18 грудня 2022 року і стане першим Мундіалем на Близькому Сході. На ньому востаннє зіграють 32 команди. Починаючи з ЧС-2026, у турнірі братимуть участь 48 країн.

Як повідомляв OBOZREVATEL, визначилися суперники збірної України у відборі на ЧС-2022. Пізніше був опублікований повний календар матчів нашої національної команди.