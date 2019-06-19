Катар позбавлять ЧС-2022 — ЗМІ

Після скандалу із затриманням колишнього президента УЄФА Мішеля Платіні у справі про корупцію при виборі країни-організатора ЧС-2022, ФІФА всерйоз розглядає можливість позбавлення Катару проведення Мундіалю.

Розслідування, за яким був допитаний Мішель Платіні, стосується зустрічі, що відбулася за місяць до виборів у 2010 році. На ній були присутні сам Платіні, тодішній президент Франції Ніколя Саркозі та нинішній емір Катару Тамім Бін Хамад Аль-Тані.

Мішель Платіні: є про що задуматися

Як повідомляє TNT Sports, після скандалу із затриманням Платіні в ФІФА активно проводять наради, на яких вивчається питання перенесення ЧС-2022 до іншої країни.

Чемпіонат світу у Катарі має стати першим в історії, який відбудеться на Близькому Сході. Дати проведення турніру: 21 листопада — 18 грудня 2022 року.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на будівництві стадіонів до майбутнього Чемпіонату світу з футболу-2022 у Катарі, загинули не менше 1400 будівельників із Непалу.

Така жахлива цифра була озвучена у документальному фільмі німецької телекомпанії WDR, в якому розповідається про нестерпне становище робітників, які живуть у жахливих умовах і щодня ризикують своїм життям, будуючи арени для майбутнього мундіалю.

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