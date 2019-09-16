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16 вересня • оновлено в 09:50
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"Кат" і "ад": вболівальники "Динамо" вивісили кривавий банер із Медведчуком

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Під час матчу 7-го туру УПЛ між "Динамо" і "Десною", який відбувся в неділю, 15 вересня, вболівальники киян вивісили банер із зображенням одного з лідерів партії "Опозиційна платформа – За життя" Віктора Медведчука.

Про це повідомляє "Трибуна". На чорно-червоному плакаті також було написано слово "адвокат" з виділеними "ад" і "кат".

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Нагадаємо, що київське "Динамо" несподівано програло чернігівській "Десні" в 7-му турі чемпіонату України з футболу в Прем'єр-лізі. Зустріч на НСК "Олімпійський" завершилася з рахунком 1:2.

Баннер із Медведчуком

Баннер із Медведчуком

Трибуна

Як повідомляв OBOZREVATEL, багато хто з 15 тисяч глядачів, які прийшли на НСК "Олімпійський" на поєдинок 7-го туру чемпіонату України з футболу "Динамо" – "Десна", не змогли пробачити своїй команді поразки. Команду освистали.

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Особа
Віктор Медведчук
Місце
Україна Київ
Теги
ФК Динамо Київ ФК Десна
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Serov Oleg
Serov Oleg
медведчук с.рать хотел на это тупорылое майданутое стадо торчков..
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Н Олег
Н Олег
собствено -- "кровавый" -- це цвета б@ндеровского флага и флага гытлеровской германии
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филипп филипыч
филипп филипыч
дык динамо на 6 месте. последние 4 игры без побед. и все из-за путина и медветчука. не знали?)
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филипп филипыч
филипп филипыч
Кацaп Кацaпыч, завидуешь моему широкому кругозору?)) ну не расстраивайся так сильно и плакать перестань. а то я уже устал гоготать от твоего бессильного бешенства)))
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Кацaп Кацaпыч
Кацaп Кацaпыч
филипп филипыч, а ты, паРРашник поганый, и в украинском футболе спец? Тварь ты поганая, русский скот!
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