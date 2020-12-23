Каштру сказав, хто в "Шахтарі" фантастичний футболіст

Максим Іншаков Футбол 18:22, 23.12.2020 Оновлено: 18:25, 23.12.2020

Наставник "Шахтаря" Луїш Каштру в інтерв'ю португальським ЗМІ виділив в своїй команді півзахисника Віктора Коваленка.

Головний тренер донецького клубу не поскупився на компліменти футболістові збірної України.

"Він фантастичний. Він однаково потужно і атакує і захищається. Він може виступати на всіх позиціях: опорний півзахисник, центральний або атакуючий хавбек в найрізноманітнішихігрових схемах. Він дуже розумний гравець. Він мені дуже подобається. Він може грати в будь-якій команді світі і в будь-якому чемпіонаті", – сказав португальський фахівець в інтерв'ю Antena 1, текст якого наводить Record.

Нагадаємо, що договір Коваленка з "Шахтарем" закінчується в кінці сезону. За даними Transfermarkt трансферна вартість гравця складає 4,5 млн євро. В помаранчово-чорній футболці виступає з 2013 року. За цей час зіграв у 129 матчах, в яких забив 23 голи.

Як повідомляв OBOZREVATEL, за інформацією італійських ЗМІ Коваленко продовжить кар'єру в італійській "Аталантi".

За версією журналістів, клуб Серії А вже уклав попередню угоду з 24-річним півзахисником, який може приєднатися до нової команди після закінчення нинішнього сезону,

Коментувати
Спорт Футбол

Дивіться також

Під час похорону Кернеса запустили салют. Відео

Стало відомо, скільки коштуватиме проїзд платними дорогами в Україні

У Харкові попрощалися з Кернесом: усі подробиці

Українку Бех-Романчук визнали найкращою стрибункою в довжину в 2020 році

У Москві під час запису інтерв'ю перехожі вигукували "Слава Україні!". Відео