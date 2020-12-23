Каштру сказав, хто в "Шахтарі" фантастичний футболіст

Наставник "Шахтаря" Луїш Каштру в інтерв'ю португальським ЗМІ виділив в своїй команді півзахисника Віктора Коваленка.

Головний тренер донецького клубу не поскупився на компліменти футболістові збірної України.

"Він фантастичний. Він однаково потужно і атакує і захищається. Він може виступати на всіх позиціях: опорний півзахисник, центральний або атакуючий хавбек в найрізноманітнішихігрових схемах. Він дуже розумний гравець. Він мені дуже подобається. Він може грати в будь-якій команді світі і в будь-якому чемпіонаті", – сказав португальський фахівець в інтерв'ю Antena 1, текст якого наводить Record.

Нагадаємо, що договір Коваленка з "Шахтарем" закінчується в кінці сезону. За даними Transfermarkt трансферна вартість гравця складає 4,5 млн євро. В помаранчово-чорній футболці виступає з 2013 року. За цей час зіграв у 129 матчах, в яких забив 23 голи.

Як повідомляв OBOZREVATEL, за інформацією італійських ЗМІ Коваленко продовжить кар'єру в італійській "Аталантi".

За версією журналістів, клуб Серії А вже уклав попередню угоду з 24-річним півзахисником, який може приєднатися до нової команди після закінчення нинішнього сезону,