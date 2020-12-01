Каштру розповів, як "Шахтарю" вдалося двічі обіграти "Реал" в Лізі чемпіонів

Головний тренер "Шахтаря" Луїш Каштру, пояснюючи перемогу над "Реалом" в Лізі чемпіонів, сказав, що використовував ту ж стратегію, що й 1-му турі.

Португальський фахівець зізнався, що його підопічні спочатку спробували пригальмувати "Реал", блокувати фланги, контролювати повітряний простір і можливі подачі з флангів.

"На щастя, все пройшло добре. Найбільший секрет – це щиро працювати, іноді проходячи через дуже великі складнощі, що і відбувається останнім часом. Ми завжди усвідомлювали, в який момент ми живемо, яка нестабільність навколо нас. Не зважаючи на те , що команда показувала деяку втому, ми знали, що ця нестабільність дуже часто приводить нас до дуже хороших і менш успішних речей. і сьогодні ці моменти відбувалися", – цитує tribuna.com Каштру, з посиланням на телеканал "Футбол".

За словами головного тренера "гірників", перший тайм вийшов не таким, як він передбачав і хотів.

"Ми неправильно займали деякі позиції, помилялися. У перерві постаралися це скорегувати. Нам потрібно було при наших розіграшах від воріт трохи більше відтягувати назад наших крайніх захисників і випускати вперед вінгера. Нападник також повинен був сідати трохи ближче при початку атаки. Тоді ми знали, що у наших півзахисників буде більше простору в ширину від півзахисників "Реала". Це зона була вільна. У другому таймі ми змогли все це скорегувати і створили кілька моментів, які призвели до голів, і анулювали гольові моменти "Реала". Все дуже прямолінійно, але ось проти "Боруссії" нічого не вийшло", – підсумував Каштру.

Як повідомляв OBOZREVATEL, гра 1-го туру ЛЧ в Мадриді між "Реалом" і "Шахтарем" також завершилася перемогою українців (3:2).