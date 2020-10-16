Каштру розповів про грандіозні проблеми "Шахтаря"

Донецький "Шахтар" має серйозні кадрові труднощі напередодні матчів Прем'єр-ліги зі "Львовом" і мадридським "Реалом" у Лізі чемпіонів.

Про це в ефірі Shakhtar News розповів головний тренер "гірників" Луїш Каштру. За його словами, через спалах коронавірусу до тренувального процесу було залучено гравців молодіжного складу.

"З нами тренуються четверо хлопців із дубля. Зараз ми пливемо на такому кораблі. З першої команди у нас 13 гравців, щоб підходити до матчів чемпіонату і Ліги чемпіонів, кілька футболістів із дубля. Розраховуємо тільки на тих, хто перебуває з нами. На інших дивимося, але зараз трохи по-іншому. Бажаємо їм якнайшвидшого одужання і сподіваємося, що вони повернуться якомога швидше", – цитує португальського фахівця XSPORT.

Як повідомляв OBOZREVATEL, лідер і капітан донецького "Шахтаря" бразилець Тайсон оголосив про те, що йде з команди.