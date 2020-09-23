Каштру прокоментував сенсаційний результат "Шахтаря" в УПЛ

Головний тренер Шахтаря Луїш Каштру розчарований результатом матчу своєї команди з "Рухом".

Португалець заявив, що бере відповідальність на себе, але категорично відкинув будь-які припущення про недооцінку суперника.

"Ні, ні в якому разі. Ми прекрасно знали, з якою командою будемо зустрічатися. Ми знали, що "Рух" глибоко закриється і буде проводити швидкі контратаки. Ми припускали, що буде складно, вони будуть багато фолити. Ми намагалися цьому протистояти в першому таймі, але, на жаль, це не вдавалося. Нас сьогодні нічого не здивувало і зненацька не підловили. Але залишатися вдесятьох з негативним результатом – дуже стомлює психологічно", – цитує Каштру телеканал "Футбол".

Наставник "гірників" зазначив, що потрібно продовжувати працювати, незважаючи на те, що у "Шахтаря" не так багато часу до наступного поєдинку

"Так, ми дуже втомилися. Головне зараз – відновити гравців і зрозуміти всім, що попереду ще 23 гри. Завдяки роботі і кваліфікації наших гравців ми зможемо домогтися кращих результатів. Ні в якому разі не будемо опускати ніс і шукати відмовки. Все поміняти можна тільки завдяки роботі і амбіціям, які є в нашій команді. Зараз не потрібно шукати винних у втраті чотирьох очок в двох останніх турах", – підсумував Каштру.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в перенесеному поєдинку 2-го туру УПЛ "Шахтар" врятувався від поразки в грі з львівським "Рухом".