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28 лютого • оновлено в 02:19
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Каштру прокоментував результат матчу з "Бенфікою" в Лізі Європи

1.1т
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Головний тренер донецького "Шахтаря" Луїш Каштру оцінив дії своїх футболістів у матчі-відповіді 1/16 фіналу Ліги Європи проти португальської "Бенфіки".

"Я буду пам'ятати цей етап, який складався з чотирьох частин – два тайми в Харкові і два – в Лісабоні. Ми були краще в першому і в другому таймі в Харкові, програли перший тайм в Лісабоні і там же були трохи краще в другому таймі. Перший був просто жахливий, в перерві внесли корективи, після чого почали вже контролювати ситуацію в другому таймі. "Шахтаря" в першому таймі не було, я не міг на таке дивитися", - цитує Каштру footboom з посиланням на телеканал "Футбол".

Другим таймом португальський наставник залишився дуже задоволений.

"У першій грі ми говорили, що зустрінуться дві атакуючі команди. Сьогодні 3:3 – результат міг бути ще більше. Кризи в "Бенфіці" немає, просто ми сьогодні були кращими. Ми пережили дуже складний момент, але гравці проявили характер і це дозволило виправити всі помилки першого тайму", - підсумував Каштру

Жеребкування стадії 1/8 фіналу пройде 28 лютого в штаб-квартирі УЄФА в Ньоні, Швейцарія.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, зустріч в Лісабоні на "Ештадіу да Луш" між місцевою "Бенфікою" і донецьким "Шахтарем" завершилася з рахунком 3:3. З урахуванням домашньої перемоги 2:1 в першому матчі тиждень тому, саме "гірники" вийшли в наступну стадію турніру.

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Теми
Ліга Європи Шахтар – Бенфіка
Особа
Луїш Каштру
Теги
ФК Бенфіка ФК Шахтар
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