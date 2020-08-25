Каштру прокоментував поразку від "Динамо", нарікаючи на несправедливість

Максим Іншаков Футбол 23:51, 25.08.2020 Оновлено: 23:53, 25.08.2020

Головний тренер "Шахтаря" Луїш Каштру поділився враженнями від матчу з "Динамо" за Суперкубок України.

Португалець зазначив реалізацію суперника, який практично не атакував, але за три удари забив три голи.

"Динамо" було притиснуто в другому таймі. Ми грали в лінію з трьох в другому таймі з Матвієнком і Додо по флангах, була активна робота в атаці. Багато моментів – не змогли реалізувати. А потім рахунок став 3:1. Випустили Фернандо, щоб забити другий гол. Не вийшло. Залишаються тільки голи, тренер і команда повинні прийняти результат і продовжувати працювати. Після такої несправедливості. Результат не відповідає грі", – цитує Каштру tribuna.com з посиланням на телеканал "Футбол".

Каштру відмовився оцінювати роботу роботу команди в обороні.

"Коли пропускаєш голи – значить, є помилки команди, що обороняється. Наша робота в пропущених голах – можна було б уникнути таких ситуацій. Але футбол будується на помилках. Але я не можу звинувачувати гравців. Декiлька голів "Динамо" ми могли б не допустити. Але зараз шкодувати про щось... Нам потрібно налаштуватися на наші цілі – стати чемпіонами. Ми будемо це робити з повною віддачею. Зараз шукати відмовки – нi. Помилки розглядаються всередині команди. Ми їх розберемо", – підсумував португальський фахівець.

Як повідомляв OBOZREVATEL, володар Кубка України київське "Динамо" обіграло чемпіона країни донецький "Шахтар" і в дев'ятий раз в своїй історії виграло Суперкубок України.

XVII розіграш вперше в своїй історії пройшов у Києві на НСК "Олімпійському" і завершився з рахунком 1:3.

Пізніше було опубліковано відео голів цієї зустрічі.

Відзначимо, що "Шахтар" встановив антирекорд за кількістю програних поспіль матчів за Суперкубок.

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