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Каштру прокоментував поразку від "Динамо", нарікаючи на несправедливість

Максим Іншаков
Максим Іншаков
Футбол
2,6 т.
Каштру прокоментував поразку від 'Динамо', нарікаючи на несправедливість

Головний тренер "Шахтаря" Луїш Каштру поділився враженнями від матчу з "Динамо" за Суперкубок України.

Португалець зазначив реалізацію суперника, який практично не атакував, але за три удари забив три голи.

"Динамо" було притиснуто в другому таймі. Ми грали в лінію з трьох в другому таймі з Матвієнком і Додо по флангах, була активна робота в атаці. Багато моментів – не змогли реалізувати. А потім рахунок став 3:1. Випустили Фернандо, щоб забити другий гол. Не вийшло. Залишаються тільки голи, тренер і команда повинні прийняти результат і продовжувати працювати. Після такої несправедливості. Результат не відповідає грі", – цитує Каштру tribuna.com з посиланням на телеканал "Футбол".

Каштру відмовився оцінювати роботу роботу команди в обороні.

"Коли пропускаєш голи – значить, є помилки команди, що обороняється. Наша робота в пропущених голах – можна було б уникнути таких ситуацій. Але футбол будується на помилках. Але я не можу звинувачувати гравців. Декiлька голів "Динамо" ми могли б не допустити. Але зараз шкодувати про щось... Нам потрібно налаштуватися на наші цілі – стати чемпіонами. Ми будемо це робити з повною віддачею. Зараз шукати відмовки – нi. Помилки розглядаються всередині команди. Ми їх розберемо", – підсумував португальський фахівець.

Як повідомляв OBOZREVATEL, володар Кубка України київське "Динамо" обіграло чемпіона країни донецький "Шахтар" і в дев'ятий раз в своїй історії виграло Суперкубок України.

XVII розіграш вперше в своїй історії пройшов у Києві на НСК "Олімпійському" і завершився з рахунком 1:3.

Пізніше було опубліковано відео голів цієї зустрічі.

Відзначимо, що "Шахтар" встановив антирекорд за кількістю програних поспіль матчів за Суперкубок.

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