Каштру прокоментував поразку "Шахтаря" 0:4 в Лізі чемпіонів

Головний тренер "Шахтаря" Луїш Каштру після поразки в матчі з "Боруссією" заявив, що в його команди були певні крихкості, особливо за стандартних положень.

Португалець зазначив, що в цьому матчі "Шахтарю" вдалося володіння м'ячем у 53%, а також було більше кутових, і на 37 більше атак, ніж у "Боруссії".

"Щодо небезпечних атак, то їх було 38-38. Тут більш збалансована гра. Суперник оформив шість ударів по наших воротах, забив із них чотири м'ячі. Нам не вистачило завершення атак. Але чи відображає різниця в чотири м'ячі цю гру – ні. Різниця в шість голів у першому матчі – справедлива, сьогодні в чотири – ні", – цитує Каштру Tribuna.com з посиланням на телеканал "Футбол".

Португалець ухильно відповів на запитання, який рахунок був би справедливим.

"Боруссія" змогла створити більше моментів, була більш ефективною. Результат завжди відображає те, яка була гра, скільки було забито й пропущено. Не буду говорити, заслужена чи незаслужена перемога суперника. Футбол – це голи й рахунок, який ми бачимо в кінці. 4:0 – "Боруссія" перемогла, показала себе добре. Я повинен визнати слабкі сторони, які в нас були, особливо під час гри на стандартах. Мабуть, вони були вирішальними для результату гри", – сказав Каштру.

Як повідомляв OBOZREVATEL, зустріч 4-го туру Ліги чемпіонів "Боруссія" Менхенгладбах – "Шахтар" завершилася з рахунком 4:0.