Каштру прокоментував поразку 0:5 від "Інтера" та виліт "Шахтаря" з Ліги Європи

Олександр Чеканов Футбол 00:40, 18.08.2020 Оновлено: 00:45, 18.08.2020

Головний тренер донецького "Шахтаря" Луїш Каштру висловив упевненість в тому, що поразка від "Інтера" 5:0 у півфіналі Ліги Європи не перекреслить досягнень команди в нинішньому сезоні.

Португальський фахівець відзначив силу суперника і взяв відповідальність за результат на себе.

"Ми повинні привітати "Інтер" і зрозуміти, що ми не досягли того рівня, якого вимагала ця гра. Але це сталося з нами у півфіналі, тому що ми дійшли до цієї стадії. Я повністю приймаю цю поразку, як тренер. Може виникнути спокуса через цю поразку стерти те, що ми робили до сьогоднішнього дня, але ні. Ми досягли відмінних результатів. Ми не дозволимо цій поразці затьмарити сезон, який був повністю позитивним і повним відмінних моментів для моєї команди", – цитує Каштру Record.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у "Шахтарі" розповіли про те, скільки клубу вдалося заробити у нинішньому євросезоні.

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