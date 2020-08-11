Каштру прокоментував перемогу "Шахтаря"

Максим Іншаков Футбол 00:50, 12.08.2020 Оновлено: 00:50, 12.08.2020

Головний тренер донецького "Шахтаря" Луїш Каштру прокоментував перемогу своєї команди в чвертьфіналі Ліги Європи над швейцарським "Базелем" (4:1).

За словами португальця, результат вийшов таким, яким він і очікував.

"Була складна гра, але ми практично весь час домінували. Так, у другому таймі було декiлька моментів, коли ми відключалися. Але знову включалися, підходили до своєї гри. Ми грали проти команди, у якої за 10 матчів було 8 перемог, 1 нічия і 1 поразка. Просто, щоб нагадати, наскільки складним був матч. Сьогодні дуже задоволений своїми гравцями, будемо готуватися до наступного матчу. Це зараз найголовніше", – цитує Каштру tribuna.com з посиланням на ефір "Футбол 1".

Як повідомляв OBOZREVATEL, "гірники" в 1/8 фіналу впевнено пройшли німецький "Вольфсбург".

Перший поєдинок між цими командами в Німеччині на стадіоні "Фольксваген-Арена" 12 березня завершився з рахунком 1:2 на користь українців. Матч-відповідь донеччани також виграли (3:0).

Вже визначилися дата і суперник "Шахтаря" в півфіналі ЛЄ.

Коментувати
Спорт Футбол

Дивіться також

Протести в Білорусі: Євросоюз відмовився визнати перемогу Лукашенка

"Він знав, що я не розповім мамі". Жертви "зіркового" педофіла відверто зізналися у зґвалтуванні й домаганнях

Зеленський підписав закон про казино. Як в Україні легалізували гральний бізнес

У Києві підпалили Tesla ексглави ОП Богдана. Ексклюзив

Штепа знову зібралася в мери Слов'янська: в мережі обурилися