Каштру прокоментував перемогу "Шахтаря"

Головний тренер донецького "Шахтаря" Луїш Каштру прокоментував перемогу своєї команди в чвертьфіналі Ліги Європи над швейцарським "Базелем" (4:1).

За словами португальця, результат вийшов таким, яким він і очікував.

"Була складна гра, але ми практично весь час домінували. Так, у другому таймі було декiлька моментів, коли ми відключалися. Але знову включалися, підходили до своєї гри. Ми грали проти команди, у якої за 10 матчів було 8 перемог, 1 нічия і 1 поразка. Просто, щоб нагадати, наскільки складним був матч. Сьогодні дуже задоволений своїми гравцями, будемо готуватися до наступного матчу. Це зараз найголовніше", – цитує Каштру tribuna.com з посиланням на ефір "Футбол 1".

Як повідомляв OBOZREVATEL, "гірники" в 1/8 фіналу впевнено пройшли німецький "Вольфсбург".

Перший поєдинок між цими командами в Німеччині на стадіоні "Фольксваген-Арена" 12 березня завершився з рахунком 1:2 на користь українців. Матч-відповідь донеччани також виграли (3:0).

Вже визначилися дата і суперник "Шахтаря" в півфіналі ЛЄ.