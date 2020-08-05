Каштру прокоментував перемогу "Шахтаря"

Головний тренер "Шахтаря" Луїш Каштру дав пресконференцію після матчу-відповіді 1/8 фіналу Ліги Європи проти "Вольфсбурга".

За словами наставника, після видалення Хочолави проблему із захистом вирішили самі гравці, а не тренерський штаб.

"Це було фантастично. Ми потрапили в складну ситуацію і переживали непростий момент. Ми грали вдесятьох проти серйозного суперника, у якого було достатньо часу, щоб перевернути результат. Ми втратили гравця в центрі захисту. А "Вольфсбург" проводить атаки по флангах і подає в штрафний. Ми чули тренера "Вольфсбурга", який постійно говорив своїм хлопцям забігати, йти в штрафний. Але ми змогли правильно зреагувати, опікати суперників у штрафному. Уникли проблем у своїх воріт", – цитує Каштру tribuna.com.

Португалець оцінив стан своєї команди на тлі гарного середнячка німецького футболу,

"Чесно кажучи, коли починають говорити про єврокубковi матчи, переплітаючи це з українським чемпіонатом, мені це не зовсім подобається. Мовляв, ми стали достроково чемпіоном України, тому що в УПЛ слабкі команди, вони не можуть нам протистояти. Ні. Опір завжди є і в УПЛ, і в єврокубкових матчах. У нас достатньо кваліфіковані гравці, щоб грати на будь-якому стадіоні світу проти будь-якої команди. Так, іноді ми можемо не перемагати, але ми намагаємося і показуємо всі сили. Ніякий суперник, стадіон нам не страшний. Я радий, що ми даруємо радість уболівальникам і адміністрації. Завжди дотримуємося свого футболу. Вся заслуга належить гравцям", – заявив Каштру.

Як повідомляв OBOZREVATEL, поєдинок 1/8 фіналу "Шахтар" - "Вольфсбург" завершився з рахунком 3:0. Пізніше був опублікований відеоогляд зустрічі.