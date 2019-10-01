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1 жовтня • оновлено в 23:47
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Каштру прокоментував перемогу "Шахтаря" в Лізі чемпіонів

Каштру прокоментував перемогу "Шахтаря" в Лізі чемпіонів
Португалець дав коментар у прямому ефірі
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Головний тренер "Шахтаря" Луїш Каштру прокоментував перемогу над "Аталантою".

"Була тактична боротьба, яку потрібно було виграти, а потім уже думати про результат. Без виграної боротьби, складно було б думати про позитивний результат. На щастя, команда показала себе на найвищому рівні. Виконали установку. Створили проблеми "Аталантi", які вони не очікували. Все завдяки величезній роботі наших хлопців на полі. Заміни були зроблені для посилення атаки. Зараз важливо відновитися, думаємо про наступний матч в УПЛ", - заявив наставник після матчу.

Португалець спростував думку, що заміни, які зіграли ключову роль, результат роботи його інтуїції.

"Ні, найчастіше кажуть, що не тренери виграють, а гравці. Тренер просто відчуває, кого можна випустити. Гравці просто зробили, що повинні були", – цитує Каштру tribuna.com з посиланням на телеканал "Футбол 1".

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Нагадаємо, що зустріч у Мілані на стадіоні "Сан Сіро" між "Аталантою" і "Шахтарем" завершилася з рахунком 2:1 на користь команди з України. Крім Соломона гол за "помаранчово-чорних" забив Мораес, а Андрій Пятов відбив пенальті.

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Теми
Шахтар - Аталанта Ліга чемпіонів
Особа
Луїш Каштру
Місце
Італія Мілан
Теги
ФК Шахтар ФК Аталанта
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