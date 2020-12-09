Каштру прокоментував нічию з "Інтером" і підбив підсумки виступу "Шахтаря" у ЛЧ

Головний тренер "Шахтаря" Луїш Каштру після заключного матчу групового етапу Ліги чемпіонів заявив, що його команда в наступному році проведе дуже цікавий і хороший шлях.

Португалець сподівається як мінімум повторити торішній успіх, коли "Шахтар" дійшов до півфіналу Ліги Европи.

"Зараз нам потрібно сконцентруватися на чемпіонаті і забути на якийсь час про ЛЄ. У нас буде час до неї повернутися. Найважливіше, що ми продовжуємо. Єврокубкова весна у нас буде", – сказав наставник.

За словами Каштру проблема в обороні команди вирiшилась не сьогодні.

"Граючи з "Реалом" і "Інтером" вдома ми не пропустили. Проблеми в обороні іноді вирішуються, а іноді нi. Це залежить від суперника і від стратегії на гру. Всi помилки я приймаю на себе, а не на гравців. Мої футболісти відмінно себе показували. Вони розвивали чудову гру. Вони дуже хоробро і амбітно показали свою гру сьогодні. Вони повністю виконали стратегію, яка була на сьогоднішню гру. Вони завжди грали гідно", – цитує Каштру tribuna.com.

Як повідомляв OBOZREVATEL, зустріч 6-го туру ЛЧ "Інтер" – "Шахтар" завершилася з рахунком 0:0. Пізніше був опублікований відеоогляд цієї гри.