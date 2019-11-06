Каштру прокоментував неймовірний результат "Шахтаря" в Лізі чемпіонів

Головний тренер донецького "Шахтаря" Луїш Каштру оцінив фантастичний порятунок своєї команд в 4-му турі Ліги чемпіонів проти загребського "Динамо".

"Складний матч. Двоякі відчуття. Відчуваю розлад, адже у нас була можливість перемогти. Гра була під нашим контролем. У нашої команди була велика душа, яка дозволила дістатися до бажаного результату. Далі потрібну енергію гравці, що вийшли на замiну. Не той результат, який хотіли. Могли перемогти. Був момент у Матівенка при рахунку 1:1. потім при заміні видалили Марлоса, потім травма Степаненка. Сукупність речей набирала обсяг. Але футбол такий, цим він приваблює мільйони людей", - цитує португальця tribuna.com з посиланням на телеканал "Футбол".

На думку наставника нічого не програно і не виграно.

"В кінці потрібно було прибрати центрального захисника і випускати нападника, адже ми б вилетіли з ЛЧ. Вірили в цю заміну. Тете хороший в прострілах, зсувах. Маркос Антоніо вийшов з-за травми Степаненка. Всі ці заміни були в надії на хороший результат. у гравців було це бажання і енергія. Ми добилися результату. до матчу були на 3-му місці, тепер на другому. Ми постійно говоримо, що не дивлячись на досвідчених хлопців, важливо розвивати молодих, щоб вони були більш ефективними в "Шахтарі", – сказав Каштру.

Як повідомляв OBOZREVATEL, матч 4-го туру в Загребі між місцевим "Динамо" і донецьким "Шахтарем" завершився з рахунком 3:3, притому останні два голи українці забили на 2-й і 7-й доданих хвилинах.

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