"Динамо" вбивало": Каштру прокоментував результат "Шахтаря" в Лізі чемпіонів

Головний тренер донецького "Шахтаря" Луїш Каштру залишився задоволений результатом гри з "Динамо" Загреб у Лізі чемпіонів.

Шахтар - Динамо Загреб

"До матчу ми хотіли перемогти. Але є певна історія гри. Я реаліст. Нічия – те, що найбільше підходить до цього матчу. Були моменти, коли ми були кращими. За статистикою видно певний баланс за кутовими, ударами. А ось контролю м'яча у нас більше. Але не в третині поля суперника. Ще кількість фолів відрізняється. "Динамо" вбивало нашу гру від самого початку. Не давали проводити нам свою гру. 21 фол. У нас не виходило їх зупиняти. Ми не хотіли руху від їх інсайдів. Але вони розкривали наші зони і створювали небезпеку", – цитує португальця tribuna.com із посиланням на телеканал "Футбол".

Висловився Каштру і про момент з одинадцятиметровим.

"Переглядаючи епізод із пенальті, можу сказати, що з боку Пятова було торкання. Складно аналізувати. Гравець був в офсайді. Якби я був арбітром – не поставив би, але розумію це рішення. Майже в кожному матчі є таке. Я не люблю коментувати суддівство, більше подобається говорити про тактичну складову", – сказав Каштру.

Як повідомляв OBOZREVATEL, зустріч 3-го туру групового етапу Ліги чемпіонів "Шахтар" – "Динамо" Загреб завершилася з рахунком 2:2.

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