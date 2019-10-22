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22 жовтня • оновлено в 23:37
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"Динамо" вбивало": Каштру прокоментував результат "Шахтаря" в Лізі чемпіонів

1.9т Читати матеріал російською

Головний тренер донецького "Шахтаря" Луїш Каштру залишився задоволений результатом гри з "Динамо" Загреб у Лізі чемпіонів.

Шахтар - Динамо Загреб

Шахтар - Динамо Загреб

"До матчу ми хотіли перемогти. Але є певна історія гри. Я реаліст. Нічия – те, що найбільше підходить до цього матчу. Були моменти, коли ми були кращими. За статистикою видно певний баланс за кутовими, ударами. А ось контролю м'яча у нас більше. Але не в третині поля суперника. Ще кількість фолів відрізняється. "Динамо" вбивало нашу гру від самого початку. Не давали проводити нам свою гру. 21 фол. У нас не виходило їх зупиняти. Ми не хотіли руху від їх інсайдів. Але вони розкривали наші зони і створювали небезпеку", – цитує португальця tribuna.com із посиланням на телеканал "Футбол".

Висловився Каштру і про момент з одинадцятиметровим.

"Переглядаючи епізод із пенальті, можу сказати, що з боку Пятова було торкання. Складно аналізувати. Гравець був в офсайді. Якби я був арбітром – не поставив би, але розумію це рішення. Майже в кожному матчі є таке. Я не люблю коментувати суддівство, більше подобається говорити про тактичну складову", – сказав Каштру.

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"Шахтар" - "Динамо" Загреб: відео голів Ліги чемпіонів

Як повідомляв OBOZREVATEL, зустріч 3-го туру групового етапу Ліги чемпіонів "Шахтар" – "Динамо" Загреб завершилася з рахунком 2:2.

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Теми
Шахтар – Динамо Загреб Ліга чемпіонів
Особа
Луїш Каштру
Місце
Україна Харків
Теги
ФК Шахтар Динамо Загреб
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Korolev Vlad
Korolev Vlad
Да ладно, Пятов чуть ногу не сломал хорвату на изгибе. Пенальти 100% только слепой не видит
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