Каштру прокоментував грандіозну сенсацію "Шахтаря" в Лізі чемпіонів

Головний тренер донецького "Шахтаря" Луїш Каштру після сенсаційної перемоги над "Реалом" (3:2) в 1-му турі Лізі чемпіонів зазначив, що перший тайм в Іспанії був найкращим для "гірників" у сезоні.

Португалець зізнався, що всі в команді розуміли, які складності будуть під час матчу, тому було визначено стратегію, а футболісти виконали все заплановане.

"Гравці фантастично все виконали на полі. Ми були командою з першої до останньої хвилини матчу. Коли ми уважні й дисципліновані, ми знаємо, наскільки ми кваліфіковані, які у нас якості, ми перебуваємо ближче до перемоги. Навіть проти такого клубу, як "Реал", – цитує Каштру tribuna.com з посиланням на телеканал "Футбол".

У другому таймі в "гірників" були можливості забити, але результат був дуже близьким – 2:3.

"Це змусило нас ще більше оборонятися. Тоді ми трохи подумали: "От би матч закінчився швидше". У будь-якому разі це була хороша можливість, щоб вирости як команда. Ми показували, що могутні тактично, технічно, що ми впевнені в майбутньому", – зазначив Каштру.

Після перемоги наставник залишився при своїй думці про силу групи B.

"Реал", "Інтер" і "Боруссія" Менхенгладбах – дуже непроста група. Це був перший матч. Нічого не втрачено, нічого не виграно. Для всіх команд відчинено двері. Ми усвідомлюємо, що потрібно робити. Треба закрити цю гру, відновити футболістів. У суботу вже нас чекає "Ворскла". У "Шахтаря" дуже лімітований склад", – сказав Каштру.

Зазначимо, що "Шахтар" став першою українською командою, яка змогла перемогти "вершкових" за 21 рік. Останнім клубом, якому вдавалося взяти три очки в протистоянні з "Реалом", стало "Динамо" Київ.

Перед грою букмекери одностайно називали фаворитом іспанську команду. На перемогу підопічних Зідана можна було поставити з коефіцієнтом 1,30, тоді як успіх чемпіона України оцінювався показником 9,00.