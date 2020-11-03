Каштру про матч з "Боруссією" М в Лізі чемпіонів: це приниження "Шахтаря"

Головний тренер "Шахтаря" Луїш Каштру після розгромної поразки від менхенгладбахської "Боруссії" заявив, "гірники" не існували як команда і провели жахливу та дуже слабку гру.

Португалець зазначив, що його підопічні не змогли ні пресингувати, ні контролювати ситуацію.

"Перший тайм показує, ким ми були в цьому матчі. Нуль фолів. В атаці команда не створювала ніяких проблем супернику. Жахливий вечір, але він не останній такий в житті. Життя складається з таких і хороших моментів. Такий результат – це приниження для нас", – цитує португальського фахівця Tribuna.com з посиланням на телеканал "Футбол"

Каштру обурений, що команда, яка 2 тижні тому домоглася фантастичного результату в Мадриді, не може пройти через суперника і створити йому будь-які складності.

"На нас погано вплинув перший гол. До 17-й хвилині ми вже програвали 0:2, це опустило команду нижче плінтуса. Ми не змогли зреагувати. Ми втратили 3 очка, але будемо продовжувати боротися до останньої секунди і постараємося додати", – підсумував тренер.

Як повідомляв OBOZREVATEL, матч 3-го туру Ліги чемпіонів "Шахтар" – "Боруссія" М завершився з рахунком 0:6. У цій грі "Шахтар" встановив два клубних антирекорди.