Каштру назвав причину проблем "Шахтаря" в матчі з "Зорею"

Головний тренер "Шахтаря" Луїш Каштру вважає, що однією з причин поганої гри з "Зорею" в 3-му турі УПЛ стала величезна кількість помилок.

За словами португальця, в першій половині зустрічі його підопічні неправильно розміщувалися, і йому не вдавалося згуртувати команду, щоб змусити її грати якомога компактніше. Це призвело до безлічі неправильних атак.

"Проблеми, які були у нас індивідуально, ми повирішуємо в роздягальні. У нас були проблеми в першому таймі як у команди, у другому таймі їх не було. Лінія оборони не могла підтягнутися до лінії півзахисту, це відкривало величезну кількiсть простору. Дозволяли спокійно діяти нападаючим "Зорі", і вони подавали в штрафний і півзахисники забігали за спину. Ми підтиснули трохи лінію, грали більш компактно, півзахист тиснув, і ставало не простіше, але доступніше добиратися до воріт суперників", – зазначив Каштру в FootballHub.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 20 вересня луганська "Зоря" в матчі 3-го туру чемпіонату України з футболу в Прем'єр-лізі зіграла в нічию з донецьким "Шахтарем".

Поєдинок вперше після початку карантину пройшов з глядачами і завершився на запорізькій "Славутич-Арені" з рахунком 2:2.