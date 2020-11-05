Каштру: імпотенція "Шахтаря" здивувала нас усіх. Відео

Розгромна поразка "Шахтаря" в матчі групового етапу Ліги чемпіонів з "Боруссією" з Менхенгладбаха сильно здивувало наставника "гірників" Луїша Каштру.

На думку португальця, перший гол був вирішальним у матчі. Після цього він до кінця матчу не відчував енергію у команди.

"Ми не зреагували, і коли пропусти другий м'яч, то опустили руки. Ми були під нашим суперником. І абсолютно спокійно суперник домігся свого результату. Це нас розчаровує. Все відбувається дуже раптово: та команда, яка обіграла "Реал" на найвищому рівні не змогла зреагувати на таку ситуацію. Наша імпотенція здивувала нас усіх. Але "Боруссія" виграла і виграла добре", – заявив Каштру в ефірі клубного Youtube-каналу "Шахтаря".

Як повідомляв OBOZREVATEL , матч 3-го туру Ліги чемпіонів "Шахтар" – "Боруссія" М завершився з рахунком 0:6 . У цій грі "Шахтар" встановив два клубних антирекорди.