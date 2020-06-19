Кашшаї вкрав гол у збірної України у вирішальному матчі Євро-2012: як це було

19 червня 2012 року угорський арбітр Віктор Кашшаї та його асистент, який перебував за воротами, не побачили гол збірної України у ворота Англії в останньому турі групового турніру Євро-2012.

Перед вирішальним матчем у групі D наша збірна гарантувала би собі вихід до чвертьфіналу в разі перемоги на англійцями. У першому таймі голів забито не було, а вже на самому початку другої половини Уейн Руні відкрив рахунок, скориставшись помилкою Андрія П'ятова після прострілу з флангу. На 62-й хвилині поєдинку Артем Мілевський вивів Марко Девіча віч на віч із голкіпером, він звільнився від опіки захисника і пробив по воротах. Після його удару м'яч перетнув лінію, після чого був вибитий в поле, але судді цього не помітили і гол не зарахували.

Програвши з рахунком 0:1, Україна вилетіла з домашнього чемпіонату Європи, тріумфатором якого стала збірна Іспанії.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше півзахисник тієї національної команди Олег Гусєв заявив, що не розуміє, чому всі вболівальники накинулися на головного арбітра матчу проти Англії Віктора Кашшаї.