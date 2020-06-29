"Карпати" знімуться з УПЛ, – ЗМІ

Львівські "Карпати" знімуться з поточного розіграшу української Прем'єр-ліги через наявність заборгованості в розмірі п'яти мільйонів доларів. З цієї причини команда не може отримати ліцензію на наступний сезон.

Як повідомив ведучий на YouTube-каналі "ТаТоТаке" Сергій Болотников, новий співвласник клубу футбольний агент Олег Смалійчук хотів зустрітися з Ігорем Коломойським, щоб обговорити з ним майбутнє "Карпат" і попросити бізнесмена розділити заборгованість команди навпіл і виплатити її. У разі відмови Коломойського Смалійчук планував запропонувати йому викуп його частки в розстрочку, але бізнесмен так і не вийшов на зв'язок з новим співвласником клубу.

Таким чином, "Карпати" знімуться з поточного чемпіонату України вже на цьому тижні і будуть створені заново. У новому сезоні львів'яни почнуть виступи в Другій або навіть у Першій лізі України.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Смайлічук став новим власником "Карпат", викупивши частку у Петра Димінського.