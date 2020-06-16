"Карпати" перервали карантин, незважаючи на коронавірус у команді

"Карпати" вийшли з карантину і готуються до матчу проти "Олімпіка"

Львівські "Карпати" оголосили про вихід з карантину і розпочали підготовку до матчу української Прем'єр-ліги проти "Олімпіка", незважаючи на наявність хворих на коронавірус у команді.

"Станом на сьогоднішній день, враховуючи результати ПЛР-тестів, повідомляємо вам про те, що у вісьмох футболістів і п'ятьох працівників ФК "Карпати" все ще спостерігаються ознаки коронавірусу, тому вони залишаються в ізоляції. Вони не контактували з іншими гравцями", – написано на офіційному сайті клубу.

Нагадаємо, що після 23 зіграних турів УПЛ на рахунку "Карпат" 14 набраних очок. Команда замикає турнірну таблицю і відстає від передостаннього "Львова" на 8 пунктів, маючи три матчі в запасі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, перед тим, як піти на карантин, у львівському клубі було виявлено 26 випадків коронавірусу.