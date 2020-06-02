"Карпати" на карантині: кількість хворих на коронавірус у клубі УПЛ зросла до 26

26 із 65 футболістів, працівників, тренерів і функціонерів львівських "Карпат" здали позитивні тести на коронавірус.

Як повідомляє видання SportArena, ця цифра є неостаточною та може вирости. 11 з 26 заражених є футболістами, ще 15 – тренери і персонал.

В "Карпатах" виявлено 26 випадків коронавируса ФК "Карпати"

На своєму офіційному сайті "Карпати" закликали керівництво української Прем'єр-ліги не зупиняти чемпіонат через карантин у стані львівського клубу. У команді висловили надію, що незабаром гравці "Карпат" усіх вікових категорій зможуть відновити тренування і дограти УПЛ.

Нагадаємо, що раніше журналіст телеканалів "Футбол 1/2/3" Ігор Бурбас повідомив, що 13 гравців львів'ян, 7 з яких є представниками першої команди, заразилися коронавірусом.

Як повідомляв OBOZREVATEL, домашній поєдинок львівської команди проти "Маріуполя" в 24-му турі УПЛ був перенесений через спалах коронавірусу в "Карпатах".