Андрій Шевченко виступав тільки за "Мілан".

У підручнику всесвітньої історії за 11-й клас видавництва "Генеза" зазначено, що легендарний український футболіст Андрій Шевченко виступав за "Ювентус", повідомляє tribuna.com.

За час ігрової кар'єри Шевченко в Італії грав тільки за "Мілан" у період з 1999 по 2006 рік і з 2008 по 2009 рік.

Підручник був випущений у 2019-му видавництвом "Генеза" під авторством Тетяни Ладиченко – завідувачки кафедри методики вивчення суспільних дисциплін і гендерної освіти Національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова.

Помилка з Андрієм Шевченком Tribuna.com

Як повідомляв OBOZREVATEL, 21 серпня виповнилося 16 років одному з найбільш яскравих матчів у кар'єрі Андрія Шевченка.

У 2004 році тоді ще 28-річний Шева виграв для "Мілана" Суперкубок Італії, забивши три голи "Лаціо".

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