Кардіолог розповів про хворобу, яка вбила Марадону

Російський кардіолог, член-кореспондент РАН Симон Мацкеплишвiлi розповів про дилатаційною кардіоміопатію, яка була виявлена після розтину тіла померлого Дієго Марадони.

Пацієнтам з таким діагнозом встановлюють на серце спеціальний пристрій, який не дає йому зупинитися і усуває загрозливі для життя аритмії

"Кардіоміопатія – це захворювання серцевого м'яза. Дилатаційна кардіоміопатія – це ціла група різних станів, синдром, який розвивається в наслiдок великої кількості різних захворювань серця. Дилатаційна кардіоміопатія, як і випливає з самої назви, проявляється розширенням (дилатацiєю) порожнин серця і витончення його стінок. В наслідок серце значно збільшується, в кардіології таке явище – це ознака важкого захворювання. Але найголовніше – таке велике серце не здатне підтримати нормальну гемодинаміку (кровопостачання всіх органів і тканин організму), що часто призводить до серцевої недостатності", – цитує Мацкеплишвiлi Взгляд.

Причин виникнення дилатаційної кардіоміопатії досить багато

"Приблизно в 25 – 35% випадків це вроджене захворювання, в тому числі і генетичне. Набагато частіше дилатаційна кардіоміопатія є наслідком перенесеного захворювання, найчастіше вірусного пошкодження серця (вірусного міокардиту). Також вона може розвинутися як наслiдок довгоіснуючих набутих вад клапанів серця, хронічних інтоксикацій (в першу чергу алкогольної), метаболічних порушень (наприклад, цукрового діабету)", – зазначив Мацкеплишвiлi .

При цьому пацієнти з дилатаційною кардіоміопатією можуть дуже довго не знати про свою хворобу.

"Нерідко вона є випадковою знахідкою при обстеженні. Люди з даним захворюванням в більшості випадків помирають раптово, оскільки дилатаційна кардіоміопатія може бути причиною небезпечних порушень ритму серця (шлуночкових тахіаритмій). Або розвивається важка серцева недостатність, яка теж може привести до смерті хворого", – сказав доктор.

У житті Дієго Марадони було багато непростих моментів, включаючи наркотики.

"Причому деякі з них можуть призводити до дилатаційної кардіоміопатії. Упевнений, що він проходив регулярне обстеження, і, швидше за все, у лікарів були якісь підстави припускати, що у нього може бути дане захворювання. Як я говорив, такі пацієнти найчастіше вмирають раптово від порушень ритму, тому ми, кардіологи, встановлюємо спеціальний пристрій (імплантований дефібрилятор серця), який завдає електричний розряд, не даючи серцю зупинитися", – розповів кардіолог.

Лікар припускає, що легендi футболу могли пропонувати імплантацію даного пристрою, але він не погодився.

"Судячи із зовнішнього вигляду і тому, що останнім часом показувалося по телевізору, особливих проблем зі здоров'ям у Марадони не було. Так, його періодично госпіталізували, на початку листопада цього року переніс операцію на судинах головного мозку, але чи була у нього важка аритмія, яка і привела до загибелі, невідомо. Тому я і не можу однозначно стверджувати, що було можливо цьому запобігти", – резюмував Мацкеплишвiлi .

Як повідомляв OBOZREVATEL, Марадона помер у своєму будинку в Буенос-Айресі у віці 60 років увечері 25 листопада.

Син легенди футболу дізнався про смерть батька, потрапивши в реанімацію. Адвокат Дієго заявив про "злочинний ідіотизм" через смерть клієнта.

Пізніше працівник аргентинського похоронного бюро, який готував тіло легендарного Дієго Марадони до поховання, виклав у мережу знімок із відкритим гробом.