Караваєв розповів про реакцію Луческу на "Ювентус" і "Барселону" в групі з "Динамо"

Захисник київського "Динамо" Олександр Караваєв розповів, що головний тренер клубу Мірча Луческу був дуже лаконічний, дізнавшись, що в Лізі чемпіонів вони потрапили в групу з "Ювентусом" і "Барселоною".

За словами Караваєва, Містер закликав футболістів готуватися до найближчого матчу в УПЛ.

"Мірчі Луческу сказав, що нам попалися топ-суперники. У нас матч iз "Зорею" в чемпіонаті України і ми акцентуємо увагу на цьому. Розбираємо луганчан і готуємося до поєдинку", – цитує Караваєва телеканал "Футбол".

Відзначимо, що букмекери оцінили шанси "Динамо" в Лізі чемпіонів. Столичний клуб повинен зайняти третє місце в групі G Ліги чемпіонів і продовжити боротьбу в Лізі Європи. Пізніше було опубліковано розклад "біло-синіх" в груповому етапі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, своїх суперників по турніру отримав і донецький "Шахтар". Донецькі футболісти залишилися розчаровані жеребом, оцінивши шанси на вихід в наступний етап.