Караваєв назвав футболіста "Динамо", який "без проблем закриє Роналду"

Захисник київського "Динамо" Олександр Караваєв впевнений, що його одноклубник Віталій Миколенко легко впорається з лідером італійського "Ювентуса" Кріштіану Роналду.

За словами футболіста, в столичнiй команді завжди ставляться максимальні завдання.

"Проти Роналду вже є досвід виступів. Чи можна його закрити? Так, Миколенка ставиш проти нього і все. Без проблем", – сказав Караваєв в ефірі телеканалу "Футбол".

Нагадаємо, що з Кріштіану Роналду футболісти збірної України перетиналися під час матчу Ліги націй проти Португалії.

Як повідомляв OBOZREVATEL, за підсумками жеребкування групового етапу Ліги чемпіонів сезону 2020/2021 "Динамо" потрапило в квартет G. Суперниками "біло-синіх" стали італійський "Ювентус", іспанська "Барселона" і угорський "Ференцварош", який тренує Сергій Ребров.