"Карателі": Коноплянці дісталося в збірній України

Лідер збірної України Євген Коноплянка пережив кілька неприємних миттєвостей під час тренування команди в іспанській Марбельї. Програвши в одному зі змагань, півзахисник "Шальке" був змушений отримати кілька стусанів під зад.

Статус одного з лідерів "жовто-синіх" і навіть погрози на адресу партнерів не допомогли Коноплянці, повідомляє Football.ua. Олександр Зінченко, Олександр Караваєв, Микола Матвієнко та Едуард Соболь з посмішками на обличчі виконали свою місію "карателів".

😄😄👍🔥 збірники надавали стусанів @ konoplyanka.official A post shared by Football.ua (@ officialfootball.ua) on Mar 23, 2018 at 1:06 am PDT

Варто зазначити, що ця ситуація ніяк не вплинула на настрій завжди веселого Євгенія. Цей епізод лише наголосив той факт, що у команді панує прекрасна атмосфера.

Нагадаємо, 23 березня збірна України проведе перший матч 2018 році. Команда Андрія Шевченка зустрінеться з учасником чемпіонату світу Саудівською Аравією.

Як повідомляв "Обозреватель", букмекери здивували високими коефіцієнтами на перемогу України над Саудівською Аравією.