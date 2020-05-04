Карантин в Україні: стало відомо, коли клуби УПЛ повернуться до тренувань

Кабінет міністрів України прийняв рішення частково послабити карантинні заходи в країні. З 11 травня клуби української Прем'єр-ліги зможуть відновити групові тренування на закритих базах.
"Дозвіл працювати при певних умовах отримають установи побутового обслуговування населення за певними критеріями. Музеї, бібліотеки, тренування в командних видах спорту для професійних команд на закритих базах. Все це буде прийнято", – цитує слова прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля інформагентство Урядовий портал.
Клуби УПЛ повернуться до тренувань з 11 травня
FootBoom
Відзначимо, що УПЛ була призупинена за дев'ять турів до закінчення сезону, а в Кубку України залишилося провести півфінальні поєдинки та фінал.
Як повідомляв OBOZREVATEL, ЗМІ опублікували план по завершенню сезону 2019/20 в УПЛ і Кубку України, назвавши дати початку і закінчення матчів.
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