Карантин в Україні: "Шахтар" вводить жорсткі перевірки футболістів

У донецькому "Шахтарі" готові відновити проведення тренувань під час карантину через пандемію коронавірусу. При цьому вони будуть жорстко регламентовані, а футболісти проходити перевірки.

Про це розповів генеральний директор чемпіонів України Сергій Палкін.

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"Будемо розглядати можливість повернутися до тренувального процесу, але з дуже жорстким протоколом щодо перевірок. На полі максимум буде 4 людини на певній дистанції, в певний час. Всі будуть приїздити по одному, їхати так само. Це більше навіть не підтримка фізичного стану футболістів, а морального стану. Хлопців треба розвантажити. Вони спортсмени, енергії дуже багато. Коли вони сидять тижням у закритому приміщенні, то це важко впливає", – цитує Палкіна Tribuna.com.

Як повідомляв OBOZREVATEL, футболіст збірної України та італійської "Аталанти" Руслан Малиновський закликав серйозно ставитися до пандемії коронавірусу та розповів про те, як його торкнулася пандемія.

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