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11 березня • оновлено в 15:38
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Карантин у Києві: стало відомо, як він вплине на футбольні матчі

1.7т
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Прес-служба мера Києва Віталія Кличка прокоментувала обмеження, які торкнуться проведення футбольних матчів, після введення в місті карантину через коронавірус.

"Всі заходи чисельністю понад 60 чоловік повинні бути скасовані. Це стосується також спортивних заходів та футбольних матчів зокрема. Хіба що можна проводити матчі без глядачів. Тепер організатори подій повинні виконати це розпорядження", – цитує слова прес-служби видання Tribuna.

Карантин у Києві

Карантин у Києві

Відзначимо, що обмеження вступлять в силу з 12 березня і будуть дійсними, попередньо, до кінця місяця.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві ввели карантин через поширення коронавірусу у всьому світі. Стало відомо, які об'єкти та заходи потраплять під заборону.

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Теми
Коронавірус Карантин в Україні
Особа
Віталій Кличко
Місце
Україна Київ
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