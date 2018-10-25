Другий тайм! Карабах - Ворскла: онлайн-трансляція матчу Ліги Європи

Полтавська "Воркла" в матчі третього туру групового етапу Ліги чемпіонів здобула свою першу перемогу в турнірі. Суперником підопічних Василя Сачка був азербайджанський "Карабах", з яким українська команда грала на Олімпійському стадіоні в Баку. OBOZREVATEL вів онлайн-трансляцію матчу Карабах - Ворскла.

Ліга Європи. 3-й тур

Група Е

Баку, Олімпійський стадіон

Головний арбітр: Рой Рейншрайбер (Ізраїль)

"Карабах" (Азербайджан) — "Ворскла" (Полтава, Україна) — 0:1

Гол: Кулач, 48

"Карабах": 13. Вагнер да Сілва, 5. Медведєв М., 14. Садихов, 52. Жежнічак, 2. Гараєв, 6. Славчо, 8. Мічел, 9. Абдуллаєв А., 77. Герье, 17. Зубір, 7. Емегара

Запасні: 1. Халльдоурсон, 30. Гусейнов Аб., 55. Гусейнов Б., 19. Озобіч, 91. Дінієв Д., 11. Мадатов, 28. Деларж

"Ворскла": 1. Шуст, 5. Якубу, 44. Даллку Ард., 17. Чеснаков, 4. Пердута, 6. Скляр, 11. Шарпар, 23. Сапай, 82. Ребенок, 10. Кулач, 26. Коломоєць

Запасні: 21. Ткаченко А., 33. Чижов, 8. Габелок, 13. Мисик, 9. Сергійчук, 19. Одарюк, 14. Ніколас Карека

________________________________________

90+5. Все! "Ворскла" вперше в своїй історії виграє матч основної сітки Ліги Європи!

90+2. ЗАМІНА. Чижов в грі у Полтави.

88. Моментище біля воріт Шуста. Після пожежі в нашому штрафному Герьє не потрапив в "рамку" з п'яти метрів.

81. Герьє, схоже, забивав з цього самого штрафного, але влучив у партнера!

79. ПОПЕРЕДЖЕННЯ. Даллку збив суперника прямо біля лінії штрафного майданчика.

77. ЗАМІНА. Кулач йде, Сергійчук виходить.

74. Практично штурм воріт Шуста від господарів поля ми бачимо зараз.

71. Хороша контратака гостей завершилася ударом повз ворота від Ребенка.

64. ПОПЕРЕДЖЕННЯ. Зубір за симуляцію.

63. "Ворскла" всією командою відкотилася до своїх воріт.

58. ЗАМІНИ. Мадатов і Озобіч змінюють Емегару і Славчева.

56. Емегара з гострого кута не влучив у верхній кут.

52. Ух! Відповідь господарів. Зубір пальнув з середньої дистанції. Шуст витягнув.

48. 0:1. О це так! Карека катнув на Кулача, а той метрів з 25 щільним ударом змусив воротаря "Карабаху" Вагнера допустити дикий ляп, пустивши м'яч під рукою.

46. ​​ЗАМІНА. Карека замість Якубу.

ДРУГИЙ ТАЙМ РОЗПОЧАВСЯ. Господарів ввели м'яч у гру.

20:54. Повертаємося до Баку.

20:42. ПЕРЕРВА.

45+1. Усе. Свистить арбітр. Відпочиваємо.

41. ПОПЕРЕДЖЕННЯ. Пердута відверто зрубав Герьє перед штрафною.

36. Нуль ударів в створ на дві команди у нас.

33. Контратака у "Ворскли" пройшла. Але Ребенок в руки Вагнеру навісив.

31. Нам здається, що навіть в УПЛ живіше грають...

27. Вагнер взагалі без діла стоїть. Шуст теж нудьгує, але на його половині м'яч.

24. Хвилини 2,5 катали господарі на половині поля суперника. У підсумку пішов пас за лицьову...

20. Метрів з 20 пробивав Медведєв. Вище воріт.

19. Дісталося в боротьбі Сапаю. Боляче, але гру продовжить.

16. Взагалі незрозуміле щось вигадують наші. Навіть з оборони намагаються вийти через якісь дикі паси.

13. Дуже величезний відсоток браку у полтавчан.

11. Активно господарі лівий фланг використовують.

7. "Ворскла" поки навіть не підходила до воріт Вагнера.

4. ПОПЕРЕДЖЕННЯ. Кулач встиг вставити Герьє.

3. Азербайджанці дуже активно кинулися в атаку.

МАТЧ РОЗПОЧАВСЯ. Українці почали з центру поля!

5 ХВИЛИН ДО МАТЧУ. Вийшли команди на поле.

30 ХВИЛИН ДО МАТЧУ. Добрий вечір, любителі футболу. Сьогодні в Баку ми, можливо, станемо свідками першої перемоги "Ворскли" в груповому турнірі Ліги Європи.

Як повідомляв OBOZREVATEL, інший представник України в Лізі Європи київське "Динамо" зіграє із "Ренном".