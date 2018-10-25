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Карабах — Ворскла: де дивитися, прогноз на Лігу Європи

2.2тЧитати матеріал російською

Бронзовий призер чемпіонату України полтавська "Ворскла" у третьому матчі групового турніру Ліги Європи зіграє на виїзді з азербайджанським "Карабахом". Зустріч пройде у четвер, 25 жовтня, на стадіоні "Олімпійський" у Баку. OBOZREVATEL проведе онлайн-трансляцію матчу Карабах — Ворскла. Початок гри — о 19:55 за київським часом.

Побачити гру можна буде в прямому ефірі на телеканалі "Футбол", де показ супроводжуватиме традиційна аналітична студія.

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Карабах — Ворскла: де дивитися, прогноз на Лігу Європи

ФК "Ворскла"

Фаворитом зустрічі вважають клуб із Азербайджану. Ставки на перемогу "Карабаху" приймаються із коефіцієнтом 1,70. Нічия оцінюється котируванням 3,60. А показники на успіх "Ворскли" досягають рівня 5,25.

Зазначимо, що після двох ігрових днів команди ділять 3-4 місця у групі, не маючи в активі набраних очок. При цьому українці перебувають вище — за рахунок кращої різниці забитих і пропущених м'ячів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, українці потрапили в грандіозну НП у Римі, яку спровокували фанати московського ЦСКА.

Читайте всі новини по темі "Ліга Європи" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Ліга Європи
Місце
АзербайджанБаку
Об'єкти
ФК КарабахФК Ворскла
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