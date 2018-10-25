Карабах — Ворскла: де дивитися, прогноз на Лігу Європи

Бронзовий призер чемпіонату України полтавська "Ворскла" у третьому матчі групового турніру Ліги Європи зіграє на виїзді з азербайджанським "Карабахом". Зустріч пройде у четвер, 25 жовтня, на стадіоні "Олімпійський" у Баку. OBOZREVATEL проведе онлайн-трансляцію матчу Карабах — Ворскла. Початок гри — о 19:55 за київським часом.

Побачити гру можна буде в прямому ефірі на телеканалі "Футбол", де показ супроводжуватиме традиційна аналітична студія.

ФК "Ворскла"

Фаворитом зустрічі вважають клуб із Азербайджану. Ставки на перемогу "Карабаху" приймаються із коефіцієнтом 1,70. Нічия оцінюється котируванням 3,60. А показники на успіх "Ворскли" досягають рівня 5,25.

Зазначимо, що після двох ігрових днів команди ділять 3-4 місця у групі, не маючи в активі набраних очок. При цьому українці перебувають вище — за рахунок кращої різниці забитих і пропущених м'ячів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, українці потрапили в грандіозну НП у Римі, яку спровокували фанати московського ЦСКА.