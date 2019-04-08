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Капітани "Шахтаря" та "Динамо" влаштували епічну переписку в Instagram

3.6тЧитати матеріал російською

Капітан київського "Динамо" Віктор Циганков та його колега з донецького "Шахтаря" Тайсон вразили фанатів ставленням один до одного після чвертьфіналу Кубка України.

Незважаючи на емоції та виліт "біло-синіх" від головного суперника в серії пенальті, лідер столичного колективу обмінявся з бразильцем "гірників" словами підтримки в Instagram. Тайсон першим звернувся до суперника, висловивши своє захоплення молодим динамівцем. "Завжди буду тебе поважати. Удачі, мій друже", – написав капітан "Шахтаря".

Віктор Циганков і Тайсон

Віктор Циганков і Тайсон

ФК "Шахтар"

Новини
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Циганков відреагував на слова бразильця, відповівши йому в тій же манері. "Повага понад усе. Гарна гра, мій друже. Всього найкращого", – наголосив Віктор.

Як повідомляв OBOZREVATEL, чвертьфінал Кубка України "Шахтар" – "Динамо" завершився гучним скандалом із тренером киян Олександр Хацкевич.

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Теми
Динамо - ШахтарКубок України з футболу
Особи
ТайсонВіктор Циганков
Теги
ФК Динамо КиївФК Шахтар
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