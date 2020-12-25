Капітана суперників України у відборі на ЧС-2022 дискваліфікували за допінг

Капітана збірної Казахстану Бауиржана Ісламхана дискваліфікували на два роки за вживання допінгу.

Як повідомляється на офіційному сайті Азіатської футбольної конфедерації (АФК), 27-річний атакувальний півзахисник не зможе брати участь у матчах з 9 листопада 2020 року по 9 листопада 2022 року. У Федерації футболу Казахстану залишилися вкрай незадоволеними цим вердиктом.

"У вересні 2020 року Ісламхан здав позитивний тест на допінг після поєдинку Ліги чемпіонів АФК і був відсторонений від усіх поєдинків за клуб і збірну, що сильно відбилося на результатах національної команди в Лізі націй. Ми відкрито висловлюємо протест проти цього рішення. Перед тестом Ісламхан перебував в умовах суворого карантину і вживав тільки ту їжу та напої, яку йому надавали. З великою ймовірністю заборонений препарат випадково потрапив до нього в організм", – написано в заяві.

Сам футболіст також не згоден з цим рішенням і буде подавати апеляцію. Його визнавали найкращим футболістом Казахстану в 2014, 2016 і 2019 роках. У його активі 46 матчів за збірну і 3 голи.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у відборі на ЧС-2022 Україна зіграє з Францією, Фінляндією, Боснією і Герцеговиною та Казахстаном. Став відомий повний розклад нашої команди.