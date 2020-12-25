Капітана суперників України у відборі на ЧС-2022 дискваліфікували за допінг

Михайло Морозов
Михайло Морозов
Футбол
3,7 т.
Бауиржан Ісламхан проти Едена Азара

Капітана збірної Казахстану Бауиржана Ісламхана дискваліфікували на два роки за вживання допінгу.

Як повідомляється на офіційному сайті Азіатської футбольної конфедерації (АФК), 27-річний атакувальний півзахисник не зможе брати участь у матчах з 9 листопада 2020 року по 9 листопада 2022 року. У Федерації футболу Казахстану залишилися вкрай незадоволеними цим вердиктом.

"У вересні 2020 року Ісламхан здав позитивний тест на допінг після поєдинку Ліги чемпіонів АФК і був відсторонений від усіх поєдинків за клуб і збірну, що сильно відбилося на результатах національної команди в Лізі націй. Ми відкрито висловлюємо протест проти цього рішення. Перед тестом Ісламхан перебував в умовах суворого карантину і вживав тільки ту їжу та напої, яку йому надавали. З великою ймовірністю заборонений препарат випадково потрапив до нього в організм", – написано в заяві.

Сам футболіст також не згоден з цим рішенням і буде подавати апеляцію. Його визнавали найкращим футболістом Казахстану в 2014, 2016 і 2019 роках. У його активі 46 матчів за збірну і 3 голи.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у відборі на ЧС-2022 Україна зіграє з Францією, Фінляндією, Боснією і Герцеговиною та Казахстаном. Став відомий повний розклад нашої команди.

допінговий скандалЧС-2022збірна Казахстану з футболуЗбірна України з футболу