Капітана "Шахтаря" довелося рятувати в матчі з "Зорею": жахливi кадри

Капітан донецького "Шахтаря" Тайсон отримав струс мозку в матчі 7-го туру УПЛ з луганською "Зорею".

На 70-й хвилині бразильський футболіст отримав коліном в голову від Ісмаїлі. Від удару у Тайсона запав язик і одноклубникам довелося рятувати бразильця.

Після того, як на полi було надано першу медичну допомогу, Тайсона відвезли в госпіталь.

"Він отримав неприємний удар коліном в голову, але зараз Тайсон відчуває себе краще. У нього болить голова. Більш точну інформацію знатимемо завтра", - заявив помічник головного тренера "Шахтаря" Вітор Северіно, що заміняв Луїша Каштру через хворобу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, зустріч "Шахтар" - "Зоря" пройшла в Харкові і завершилася з рахунком 4:3, при цьому "гірники" до 35-й хвилині програвали 0:2.

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