Капітана "Динамо" забрали з поля після травми в матчі з "Зорею"

Максим Богданов Футбол 20:50, 13.06.2020 Оновлено: 20:53, 13.06.2020

Капітан "Динамо" Сергій Сидорчук отримав важку травму в центральному матчі 26-го туру УПЛ проти "Зорі".

Сергія Сидорчука забирають з поля одноклубники
ФК Динамо

Столичному футболісту дуже жорстко в'їхав в ногу Ловро Цвек. Гравці "Динамо" винесли свого капітана з поля на руках, а хорватський легіонер після перегляду VAR отримав червону картку.

Як повідомляє FootballHub у Сідорчукка рвана рана. Можливо, треба буде накладати шви. За попередньою інформацією, перелому немає, але необхідно буде накладати шви.

Як повідомляв OBOZREVATEL, поєдинок "Зоря" - "Динамо" пройшов у Запоріжжі та був перерваний через сильну грозу. Підсумковий рахунок зустрічі 3:1 на користь гостей. У киян голами відзначилися Буяльський, де Пена і Циганков. Єдиний гол у луганчан на рахунку Юрченко (з пенальті).

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