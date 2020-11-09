Капітан збірної Росії з футболу потрапив у секс-скандал: спортивні підсумки 8 листопада

Олександр Чеканов Футбол 09:15, 9.11.2020 Оновлено: 09:58, 9.11.2020

Капітан збірної Росії з футболу Артем Дзюба потрапив у скандал з інтимним відео, а донецький "Шахтар" розгромив київське "Динамо" в матчі УПЛ.

Крім того, у київському "Динамо" підтвердили два нові випадки коронавірусу серед футболістів.

OBOZREVATEL представляє головні спортивні новини неділі, 8 листопада. Наші читачі вважають найцікавішими такі матеріали:

Інтимне відео капітана збірної Росії Артема Дзюби злили в інтернет

У "Динамо" ще два гравці заразилися COVID-19 – ЗМІ

Ослаблене "Динамо" з великим рахунком програв "Шахтарю" в УПЛ

Дзюба втратив місце в збірній Росії після свого секс-відео

Луческу єдиною фразою прокоментував 0:3 від "Шахтаря"

Дзюба вперше прокоментував своє секс-відео, злите в інтернет

У чемпіонаті Росії м'яч після удару відлетів у Чорне море і поплив. Відео

Коментувати
Спорт Футбол

Дивіться також

На Донбасі помітили ящики від російської зброї. Фото

Кравчук розповів, чи пропишуть "особливий статус" Донбасу в Конституції України

Байден і Харріс ще зіграють свою роль у притягненні путінського ОЗУ до відповідальності

У Львові від коронавірусу помер лікар: за його життя боролися 25 днів

У Росії 15-річний школяр розстріляв свою сім'ю: деталі НП