Капітан збірної Росії з футболу потрапив у секс-скандал: спортивні підсумки 8 листопада

Капітан збірної Росії з футболу Артем Дзюба потрапив у скандал з інтимним відео, а донецький "Шахтар" розгромив київське "Динамо" в матчі УПЛ.

Крім того, в київському "Динамо" підтвердили два нові випадки коронавірусу серед футболістів.

OBOZREVATEL представляє головні спортивні новини неділі, 8 листопада. Наші читачі вважають найбільш цікавими наступні матеріали:

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