Капітан збірної Іспанії встановив світовий рекорд у матчі з Україною

Капітан збірної Іспанії Серхіо Рамос у матчі Ліги націй з Україною встановив неймовірний рекорд світового футболу.

Футболіст мадридського "Реала" відзначився двома забитими м'ячами у ворота Андрія Пятова, довівши кількість своїх голів у складі національної команди до 23. Як підрахувало видання Marca, завдяки цьому Рамос став найрезультативнішим захисником збірних в історії світового футболу.

За цим показником Серхіо обійшов легендарного Даніеля Пасареллу, який 22 рази відзначився за Аргентину.

Нагадаємо, Україна програла Іспанії 0:4 і опустилася на друге місце у турнірній таблиці групи 4 Дивізіону А Ліги націй.

Як повідомляв OBOZREVATEL, головний тренер збірної України Андрій Шевченко назвав причини поразки своєї команди від Іспанців.

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