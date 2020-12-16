Капітан збірної Хорватії забив найбезглуздіший автогол року. Відео

Максим Іншаков Футбол 23:36, 16.12.2020 Оновлено: 23:49, 16.12.2020

Капітан російського клубу "Зеніт" і збірної Хорватії Деян Ловрен відзначився епічним ударом по своїх воротах у матчі 19-го туру чемпіонату Росії з футболу в Прем'єр-лізі проти московського "Спартака" (3:1).

На 23-й хвилині гри спартаківець Віктор Мозес навісив на дальній край воротарського майданчика, Айртон скинув на п'ятак перед воротами, де Ловрен грудьми спробував віддати м'яч голкіперу, але випадково перекинув Луньова. Цей гол став єдиним у матчі для "Спартака".

У мережі такий удар вже встигли охрестити "автоголом сезону".

Коментарі під відео з голом Ловрена
Instagram "Матч! Прем'єр"

Як повідомляв OBOZREVATEL, забитим м'ячем в цій грі відзначився і українець Ярослав Ракицький. Ексзахисник збірної України феноменальним ударом з льоту поставив крапку в грі.

Нагадаємо, що Ловрен є чинним віцечемпіоном світу-2018. У фінальному матчі в Росії хорвати поступилися команді Франції.

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