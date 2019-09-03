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3 вересня • оновлено в 10:14
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Капітан збірної Бразилії перейшов у "Шахтар"

1.5т Читати матеріал російською

У заключний день трансферного вікна донецький "Шахтар" оголосив про підписання контракту з капітаном молодіжної збірної Бразилії (U-20) і гравцем "Палмейраса" Вітао.

Капітан збірної Бразилії перейшов у "Шахтар"

Twitter "Шахтаря"

З 19-річним бразильцем підписано контракт строком на 5 років. Футболіст переважно грає на позиції центрального захисника, але може діяти і в амплуа опорного хавбека.

Вітао до цього виступав за молодіжний склад "Палмейраса", а за основну команду бразильського клубу дебютував у березні 2019 року, але після цього не грав.

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У 2017 році Вітао в якості капітана збірної Бразилії серед 17-річних переміг на чемпіонаті Південної Америки, а в 2019-м на аналогічному турнірі був основним центральним захисником збірної 20-річних.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в останній день трансферного вікна "гірники" зробили гучний трансфер, підписавши зірку національної збірної України Євгена Коноплянку.

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Тема
Трансфери
Місце
Україна Донецьк
Тег
ФК Шахтар
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