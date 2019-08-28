Капітан "Шахтаря" заявив, що хоче залишити клуб

Капітан "Шахтаря" Тайсон опублікував у своєму Instagram пост, в якому звернувся із проханням відпустити його з клубу.

"Дозвольте мені піти. Дякую Богу за все", — написав Тайсон, додавши фото з матчу, на якому він молиться, стоячи на колінах. Інший бразильський легіонер "Шахтаря" Ісмаїлі залишив коментар із одним словом: "Залишайся".

Наступного дня Тайсон зробив ще один запис у соціальній мережі, написавши: "Думаю, у мене є унікальна можливість. З Божою волею все станеться".

За інформацією ЗМІ, найреальнішим претендентом на 31-річного хавбека гірників є "Рома", яку влітку 2019 року очолив колишній наставник "Шахтаря" Паулу Фонсека. Агент Тайсона підтвердив, що контакт із "Ромою" у його підопічного був, але деталі переходу ще потрібно узгодити.

Нагадаємо, що Тайсон виступає за "Шахтар" із січня 2013 року. Відтоді він провів 242 зустрічі за донецький клуб, у яких забив 44 м'ячі і віддав 71 гольову передачу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, "Шахтар" в особливій формі зробив яскравий подарунок на 150-річчя Донецька.

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